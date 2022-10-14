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В Азербайджане создается единая электронная платформа в области здравоохранения

В Азербайджане создается единая электронная платформа в области здравоохранения В Азербайджане обсуждается создание единой электронный платформы в области здравоохранения.
Здоровье
14 октября 2022 г. 12:21
В Азербайджане создается единая электронная платформа в области здравоохранения

В Азербайджане обсуждается создание единой электронный платформы в области здравоохранения.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Государственного агентства обязательного медицинского страхования Заур Алиев.

Напомнив о том, что в медицинских учреждениях, находящихся в ведении TƏBİB, проделана большая работа, председатель отметил, что регистрация всех пациентов в больницах осуществляется в электронном виде.

По его словам, граждане могут зайти в личный кабинет и получить информацию о полученных ими медицинских услугах в режиме онлайн.

Подчеркнув, что лаборатории 50 медицинских учреждений переведены в цифровой формат, З.Алиев сказал, что, все же остаются некоторые проблемы: "В настоящее время обсуждается вопрос о создании в стране единой электронной платформы в области здравоохранения. Она предполагает интеграцию медицинских учреждений, находящихся в ведении Министерства здравоохранения и TƏBİB, а также медучреждений при других министерствах и частных медклиник".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda elektron səhiyyə ilə bağlı ümumi platforma yaradılır

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