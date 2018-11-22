В Азербайджане создадут мониторинговую систему по защите здоровья матери и ребенка

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ В Центре общественного здравоохранения и реформ министерства здравоохранения прошел семинар на тему "Измерение развития в сфере здоровья детей" .

Как сообщает Report, директор центра Гахраман Хагвердиев в своем выступлении отметил, что в стране принята "Госпрограмма по улучшению здоровья матери и ребенка на 2014-2020 годы" и в этом направлении выполняются важные мероприятия.

Он подчеркнул важность мониторинга и проведения анализов на его основе, довел до сведения, что создание мониторинговой системы в сфере защиты здоровья матери и ребенка является одним из важных вопросов в госпрограмме, плане мероприятий министерства здравоохранения.

Кандидат демографических наук Саунтгемптонского университета Эндрю Чэннон ознакомил участников семинара с тренингами по проведению работ по мониторингу и оцениванию здравоохранительных систем.

Отметим, что тренинги Эндрю Чэннона, работающего на факультете соцстатистики и демографии Саунтгемптонского университета и имеющего опыт работы с ЮНИСЕФ И ВОЗ, нацелены в основном на то, чтобы в более широком контексте объяснить рамки мониторинга и оценивания здравоохранительных систем.