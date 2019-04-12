В Азербайджане состоится неделя иммунизации

Министр здравоохранения Азербайджана Октай Ширалиев подписал приказ "О проведении "Недели иммунизации".

Как сообщили Report в пресс-службе Минздрава, приказ преследует цель организовать в стране на высоком уровне "Неделю иммунизации", которая с 2006 года по инициативе Всемирной организации здравоохранения проводится в европейском регионе.

В приказе руководителям медицинских управлений и учреждений Минздрава поручено с 24 по 30 апреля организовать во всех городах и районах страны "Неделю иммунизации".

В документе также нашли отражение такие важные вопросы, как привлечение в течение проведения мероприятия к вакцинированию детей, по тем или иным причинам оставшимся вне иммунизации, проведение при поддержке ВОЗ мониторингов в районах страны с целью контроля над уровнем охвата прививания, информирование населения в связи с этим.