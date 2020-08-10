В Азербайджане наблюдается спад заболеваемости коронавирусом

На сегодняшний день в стране продолжается лечение 2 714 активных больных коронавирусом.

За последнюю неделю в Азербайджане наблюдается ежедневное снижение числа заражений инфекцией COVID-19.

Как сообщает Report, в связи с этим Госагентство по обязательному медицинскому страхованию распространило инфографику.

Было отмечено, что если 3 августа число зарегистрированных случаев инфицирования составило 241, то 9 августа эта цифра составила - 87.

Напомним, что на сегодняшний день в стране продолжается лечение 2 714 активных больных коронавирусом.

Общее число инфицированных коронавирусом составило 33 568 человек, из которых 30 364 человека уже выздоровели, 490 человек скончались.