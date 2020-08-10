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Report Georgia

В Азербайджане наблюдается спад заболеваемости коронавирусом

В Азербайджане наблюдается спад заболеваемости коронавирусом На сегодняшний день в стране продолжается лечение 2 714 активных больных коронавирусом.
Здоровье
10 августа 2020 г. 10:44
В Азербайджане наблюдается спад заболеваемости коронавирусом
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За последнюю неделю в Азербайджане наблюдается ежедневное снижение числа заражений инфекцией COVID-19.

Как сообщает Report, в связи с этим Госагентство по обязательному медицинскому страхованию распространило инфографику.

Было отмечено, что если 3 августа число зарегистрированных случаев инфицирования составило 241, то 9 августа эта цифра составила - 87.

Напомним, что на сегодняшний день в стране продолжается лечение 2 714 активных больных коронавирусом.

Общее число инфицированных коронавирусом составило 33 568 человек, из которых 30 364 человека уже выздоровели, 490 человек скончались.

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Версия на английском языке Covid-19 in Azerbaijan: New cases falling
Версия на азербайджанском языке Son bir həftədə koronavirusa yoluxma sayı belə azalıb

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