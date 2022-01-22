О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Азербайджане сокращается карантинный период для больных с COVID

В Азербайджане сокращается карантинный период для больных с COVID В Азербайджане сокращается карантинный период для зараженных коронавирусом
Здоровье
22 января 2022 г. 10:13
В Азербайджане сокращается карантинный период для больных с COVID

В Азербайджане сокращается карантинный период для зараженных коронавирусом.

Как передает Report, об этом говорится в совместном сообщении Минздрава, Госагентства по обязательному медицинскому страхованию и Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями.

В последнее время в странах мира наблюдаются случаи распространения штамма "омикрон" вируса SARS-CoV-2. Всемирная организация здравоохранения призывает страны пересмотреть меры по борьбе с этой болезнью.

В связи с этим вносятся изменения в стратегии тестирования, сроки карантина, методы наблюдения и лечения пациентов с учетом специфических особенностей нового штамма.

С учетом международного опыта и результатов существующих научных исследований продолжительность изоляции (карантина) лиц с положительным результатом теста ПЦР на SARS-CoV-2 и тех лиц, кто находится с ними в тесном контакте, с 24 января сокращена с 14 до 7 дней.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijan reduces quarantine period for those contracted coronavirus 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda koronavirusa yoluxanların karantin müddəti azaldılır

Экслюзивные новости

В Азербайджане ужесточается наказание за насильственные действия
В Азербайджане ужесточается наказание за насильственные действия
21 января 2022 г. 18:30
В Азербайджане ужесточается наказание за психологическое насилие на бытовой почве
В Азербайджане ужесточается наказание за психологическое насилие на бытовой почве
21 января 2022 г. 18:15
В Азербайджане совершивших бытовое насилие будут арестовывать
В Азербайджане совершивших бытовое насилие будут арестовывать
21 января 2022 г. 18:02
Автор нашумевшего фото Джалил Наджафов: Акулы мне были интересны всегда
Автор нашумевшего фото Джалил Наджафов: Акулы мне были интересны всегда
21 января 2022 г. 15:14
Руководство НАНА не приняло отставку гендиректора Института истории
Руководство НАНА не приняло отставку гендиректора Института истории
21 января 2022 г. 14:56
Орфографический словарь азербайджанского языка будет переиздан
Орфографический словарь азербайджанского языка будет переиздан
21 января 2022 г. 12:00
Азербайджанский народ чтит память шехидов 20 Января - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоАзербайджанский народ чтит память шехидов 20 Января - ФОТОРЕПОРТАЖ
20 января 2022 г. 13:42
Азербайджан рассчитывает и дальше выходить на европейский спотовый рынок газа 
Азербайджан рассчитывает и дальше выходить на европейский спотовый рынок газа 
19 января 2022 г. 17:51
В Азербайджане увеличилось количество медучреждений, в которых можно привиться вакциной Pfizer
В Азербайджане увеличилось количество медучреждений, в которых можно привиться вакциной Pfizer
19 января 2022 г. 15:33
Бечич: Важно создать предпосылки для полной либерализации визового режима между Азербайджаном и Черногорией
Бечич: Важно создать предпосылки для полной либерализации визового режима между Азербайджаном и Черногорией
19 января 2022 г. 15:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi