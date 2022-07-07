В Азербайджане со следующего года начнутся проверки в школьных буфетах

В Азербайджане со следующего года планируются проверки в школьных буфетах.

В Азербайджане со следующего года планируются проверки в школьных буфетах.

Как передает Report, об этом на мероприятии, посвященном итогам пилотного проекта "Путеводители по питанию школьников", сообщил советник министра образования Рустам Агаев.

По его словам, необходимо также регулярно проводить просветительскую работу с родителями в связи со здоровым питанием: "Сейчас по стране 1,6 млн учащихся. В школах они проводят только часть своего времени, остальное время проводят вне учебных заведений. Поэтому считаю, что и с родителями должна проводиться тесная работа, связанная со здоровым питанием детей".