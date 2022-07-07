О нас

В Азербайджане со следующего года начнутся проверки в школьных буфетах

В Азербайджане со следующего года начнутся проверки в школьных буфетах В Азербайджане со следующего года планируются проверки в школьных буфетах.
Здоровье
7 июля 2022 г. 11:23
В Азербайджане со следующего года начнутся проверки в школьных буфетах

В Азербайджане со следующего года планируются проверки в школьных буфетах.

Как передает Report, об этом на мероприятии, посвященном итогам пилотного проекта "Путеводители по питанию школьников", сообщил советник министра образования Рустам Агаев.

По его словам, необходимо также регулярно проводить просветительскую работу с родителями в связи со здоровым питанием: "Сейчас по стране 1,6 млн учащихся. В школах они проводят только часть своего времени, остальное время проводят вне учебных заведений. Поэтому считаю, что и с родителями должна проводиться тесная работа, связанная со здоровым питанием детей".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda məktəb bufetlərində yoxlamalara başlanılır

Другие новости из категории

ЮНИСЕФ: В Азербайджане детям продают сахаросодержащие напитки в школьных столовых
ЮНИСЕФ: В Азербайджане детям продают сахаросодержащие напитки в школьных столовых
7 июля 2022 г. 11:53
АПБА провело широкую просветительскую работу среди школьников по правильному питанию
АПБА провело широкую просветительскую работу среди школьников по правильному питанию
7 июля 2022 г. 11:29
В Азербайджане за сутки выявлено 69 случаев заражения коронавирусом
В Азербайджане за сутки выявлено 69 случаев заражения коронавирусом
6 июля 2022 г. 16:35
В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы более 2 тыс. человек
В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы более 2 тыс. человек
6 июля 2022 г. 16:35
Назначен новый советник министра здравоохранения
Назначен новый советник министра здравоохранения
6 июля 2022 г. 10:23
В Азербайджане конфискованы незаконно реализуемые в аптеках лекарства
В Азербайджане конфискованы незаконно реализуемые в аптеках лекарства
5 июля 2022 г. 17:49
В Азербайджане за сутки выявлено 49 случаев заражения коронавирусом
В Азербайджане за сутки выявлено 49 случаев заражения коронавирусом
5 июля 2022 г. 16:38
В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы более 2 тыс. человек
В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы более 2 тыс. человек
5 июля 2022 г. 16:33
Минздрав обратился к гражданам в связи с праздником Гурбан
Минздрав обратился к гражданам в связи с праздником Гурбан
5 июля 2022 г. 14:53
Минздрав: В Азербайджане есть все возможности для диагностики оспы обезьян
Минздрав: В Азербайджане есть все возможности для диагностики оспы обезьян
5 июля 2022 г. 10:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi