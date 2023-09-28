О нас

В Азербайджане со следующего года амбулаторным пациентам будут выдаваться бесплатные лекарства

В Азербайджане со следующего года амбулаторным пациентам будут выдаваться бесплатные лекарства Со следующего года амбулаторным пациентам будут выдаваться бесплатные лекарства.
Здоровье
28 сентября 2023 г. 13:23
В Азербайджане со следующего года амбулаторным пациентам будут выдаваться бесплатные лекарства

Со следующего года амбулаторным пациентам будут выдаваться бесплатные лекарства.

Как передает Report, об этом сообщила руководитель департамента урегулирования медицинских претензий Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Наргиз Агаева.

По ее словам, в Кабинет министров уже направлены предложения по этому поводу:

"По статистике, на первом месте страдающие от высокого кровяного давления. На первом этапе планируется выдавать лекарства этой группе. Поэтапно будет осуществляться выдача медикаментов и при других заболеваниях".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda növbəti ildən ambulator şəkildə xəstələrə dərman veriləcək

Самое читаемое

Президент Турции посетит Нахчыван
Президент Турции посетит Нахчыван
24 сентября 2023 г. 11:44
Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе впервые в своей истории стала чемпионом мира в командном зачете
Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе впервые в своей истории стала чемпионом мира в командном зачете
24 сентября 2023 г. 23:13
Представитель Азербайджана избран членом комитета ISESCO
Представитель Азербайджана избран членом комитета ISESCO
25 сентября 2023 г. 13:36
Милорад Додик: Желаю мира и прогресса Карабахскому региону и всему Азербайджану
Милорад Додик: Желаю мира и прогресса Карабахскому региону и всему Азербайджану
26 сентября 2023 г. 19:04
В Москве представили балет Тысяча и одна ночь
ФотоВ Москве представили балет "Тысяча и одна ночь"
27 сентября 2023 г. 19:30
Представитель ООН: Антитеррористические мероприятия направлены на предотвращение провокаций со стороны Армении
Представитель ООН: Антитеррористические мероприятия направлены на предотвращение провокаций со стороны Армении
22 сентября 2023 г. 01:38
Хикмет Гаджиев: Баку рассматривает возможную амнистию для карабахских боевиков
Хикмет Гаджиев: Баку рассматривает возможную амнистию для карабахских боевиков
22 сентября 2023 г. 11:25
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (23.09.2023)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (23.09.2023)
23 сентября 2023 г. 09:22
В Баку начал курсировать первый автобус с электродвигателем
В Баку начал курсировать первый автобус с электродвигателем
26 сентября 2023 г. 10:03
Эрдоган предупредил Армению по поводу Зангезурского коридора и анонсировал новый маршрут
Эрдоган предупредил Армению по поводу Зангезурского коридора и анонсировал новый маршрут
26 сентября 2023 г. 15:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi