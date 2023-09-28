В Азербайджане со следующего года амбулаторным пациентам будут выдаваться бесплатные лекарства

Со следующего года амбулаторным пациентам будут выдаваться бесплатные лекарства.
Как передает Report, об этом сообщила руководитель департамента урегулирования медицинских претензий Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Наргиз Агаева.
По ее словам, в Кабинет министров уже направлены предложения по этому поводу:
"По статистике, на первом месте страдающие от высокого кровяного давления. На первом этапе планируется выдавать лекарства этой группе. Поэтапно будет осуществляться выдача медикаментов и при других заболеваниях".