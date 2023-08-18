В Азербайджане сняты введенные в отношении Испании и Албании ограничения в связи с птичьим гриппом

В Азербайджане сняты ограничения в связи с птичьим гриппом, введенные в отношении некоторых провинций Испании и Албании.
Об этом Report сообщили в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА).
В сообщении отмечается, что в албанских и испанских провинциях устранен высокопатогенный птичий грипп. Согласно информации Всемирной организации охраны здоровья животных (WOAH), период ожидания после ликвидации этих болезней подошел к концу, эпизоотический статус здоровья был восстановлен. В связи с этим сняты ограничения, введенные в отношении указанных стран.