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В Азербайджане сняты введенные в отношении Испании и Албании ограничения в связи с птичьим гриппом

В Азербайджане сняты введенные в отношении Испании и Албании ограничения в связи с птичьим гриппом В Азербайджане сняты ограничения в связи с птичьим гриппом, введенные в отношении некоторых провинций Испании и Албании.
Здоровье
18 августа 2023 г. 14:35
В Азербайджане сняты введенные в отношении Испании и Албании ограничения в связи с птичьим гриппом

В Азербайджане сняты ограничения в связи с птичьим гриппом, введенные в отношении некоторых провинций Испании и Албании.

Об этом Report сообщили в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА).

В сообщении отмечается, что в албанских и испанских провинциях устранен высокопатогенный птичий грипп. Согласно информации Всемирной организации охраны здоровья животных (WOAH), период ожидания после ликвидации этих болезней подошел к концу, эпизоотический статус здоровья был восстановлен. В связи с этим сняты ограничения, введенные в отношении указанных стран.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan İspaniya və Albaniyanın bəzi vilayətlərinə quş qripi ilə bağlı tətbiq etdiyi məhdudiyyəti götürüb

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