В Азербайджане сняты введенные в отношении Испании и Албании ограничения в связи с птичьим гриппом

В Азербайджане сняты введенные в отношении Испании и Албании ограничения в связи с птичьим гриппом

В Азербайджане сняты ограничения в связи с птичьим гриппом, введенные в отношении некоторых провинций Испании и Албании.

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В Азербайджане сняты ограничения в связи с птичьим гриппом, введенные в отношении некоторых провинций Испании и Албании. Об этом Report сообщили в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА). В сообщении отмечается, что в албанских и испанских провинциях устранен высокопатогенный птичий грипп. Согласно информации Всемирной организации охраны здоровья животных (WOAH), период ожидания после ликвидации этих болезней подошел к концу, эпизоотический статус здоровья был восстановлен. В связи с этим сняты ограничения, введенные в отношении указанных стран. Подпишитесь на наш Telegram канал