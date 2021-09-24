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В Азербайджане смягчат карантинный режим

В Азербайджане смягчат карантинный режим Учитывая рост числа вакцинированных граждан в стране и неуклонное снижение динамики инфекций, принято решение применить следующий этап смягчающих мер в рамках особого карантинного режима в Азербайджане.
Здоровье
24 сентября 2021 г. 18:00
В Азербайджане смягчат карантинный режим

Учитывая рост числа вакцинированных граждан в стране и неуклонное снижение динамики инфекций, принято решение применить следующий этап смягчающих мер в рамках особого карантинного режима в Азербайджане.

Как сообщает Report, решением Оперативного штаба при Кабинете Министров с 1 октября 2021 года будет снято ограничение на деятельность общественного транспорта в выходные дни, а также в Бакинском метрополитене.

Кроме того, с 1 октября 2021 года решено возобновить деятельность следующих направлений работ и услуг:

-деятельность объектов отдыха и развлечений (в том числе клубов), а также детских развлекательных заведений ;
-деятельность объектов культуры (в том числе концертных залов), а также конференц-залов, кинотеатров, театров при условии, что они не превышают 50 процентов от общей вместимости;
-деятельность детских и других развлекательных центров при крупных торговых центрах, а также кинотеатров общей вместимостью не более 50 процентов.

Восстановленные рабочие и служебные зоны открыты до 00:00, а услугами, предоставляемыми на закрытых территориях этих рабочих и служебных зон, могут пользоваться только лица старше 18 лет при наличии паспорта COVID-19.

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