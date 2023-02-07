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В Азербайджане сформирована бригада врачей в связи с землетрясением в Турции

В Азербайджане сформирована бригада врачей в связи с землетрясением в Турции В Министерстве здравоохранения Азербайджана сформирована бригада профессиональных врачей в связи с землетрясением, произошедшим в различных регионах Турции.
Здоровье
7 февраля 2023 г. 17:22
В Азербайджане сформирована бригада врачей в связи с землетрясением в Турции

В Министерстве здравоохранения Азербайджана сформирована бригада высоко квалифицированных врачей в связи с землетрясением, произошедшим накануне в различных регионах Турции.

Об этом сообщили в министерстве в ответ на запрос Report.

Было отмечено, что в случае необходимости персонал будет привлечен к лечению пострадавших.

Напомним, что в результате землетрясения, произошедшего утром 6 февраля в Турции, погибли 3 549 человек, 22 168 получили ранения, в результате стихийного бедствия разрушены 5 775 зданий.

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