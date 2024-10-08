В Азербайджане сертификация халяльной продукции будет осуществляться по четырем категориям

В Азербайджане сертификация халяльной продукции будет осуществляться по четырем категориям.

В Азербайджане сертификация халяльной продукции будет осуществляться по четырем категориям.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) Гошгар Тахмазли на Азербайджанском форуме халяльного бизнеса и туризма в Баку.

По его словам, эти категории охватывают забой крупного и мелкого рогатого скота, птицы, молока и молочных продуктов, а также переработанных товаров.

Он отметил, что в настоящее время проводятся работы по упрощению процесса подачи заявок.

"Внедрение инновационных решений позволит создать более комфортные условия для субъектов питания. Созданы комитеты по сертификации, беспристрастности и жалобам, которые играют важную роль в организации процесса сертификации халяль", - сказал Тахмазли.

Тахмазли подчеркнул, что для международного признания сертификата соответствия HALAL Института пищевой безопасности, в соответствии с международным стандартом, установленным Институтом стандартов и метрологии исламских стран (SMIIC), было подано обращение в Орган халяльной аккредитации Турции.

"В рамках аккредитационных мероприятий первоначально на одном из предприятий был проведен аудит процесса сертификации по соответствующему стандарту ("OIC/SMIIC-1:2019 Общие требования к халяльной пище"). В соответствии с этим стандартом, на предприятии были оценены уровень и соответствие соблюдения правил халяльного забоя, требований безопасности пищевых продуктов и стандартов халяль", - Тахмазли.