В Азербайджане сегодня вакцинировались более 25 тыс. человек

16:39 В Азербайджане сегодня от коронавируса вакцинировались 25 625 человек.

В Азербайджане сегодня от коронавируса вакцинировались 25 625 человек.

Как передает Report, об этом сообщил оперативный штаб при Кабинете министров.

Было отмечено, что за день число вакцинированных, получивших первую дозу вакцины составило 3 710 человек, вторую дозу прививки получили 21 915 человек.

Общее количество вакцинированных в Азербайджане на сегодняшний день составляет 1 687 397 человек, из них 1 005 678 человек получили только первую дозу, вакцинированных обеими дозами - 681 719 человек.