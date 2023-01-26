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В Азербайджане с середины декабря вакцинацию от гриппа прошли более 20 тыс. человек

В Азербайджане с середины декабря вакцинацию от гриппа прошли более 20 тыс. человек С 15 декабря прошлого года в медучреждениях, подведомственных Объединению по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), вакцинацию против гриппа прошел 20 701 человек.
Здоровье
26 января 2023 г. 11:55
В Азербайджане с середины декабря вакцинацию от гриппа прошли более 20 тыс. человек

С 15 декабря прошлого года в медучреждениях, подведомственных Объединению по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), вакцинацию против гриппа прошел 20 701 человек.

Как сообщает Report, в Баку вакцинированы 4 862 человека.

По числу вакцинированных в первую десятку входят города Шемкир, Гянджа, Сумгайыт, Мингячевир, а также Загатальский, Гёйчайский, Агдашский, Бардинский, Сальянский и Товузский районы. В Гахском, Гедабекском и Саатлинском районах число вакцинированных сравнительно меньше.

Вакцинация против вируса инфлюэнцы в подведомственных TƏBİB медучреждениях продолжается.

Напомним, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила эпидемию инфлюэнцы в европейском регионе на зимний сезон 2022-2023 гг.

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Версия на азербайджанском языке Dekabrın 15-dən indiyədək 20 mindən çox şəxsə qripə qarşı vaksin vurulub

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