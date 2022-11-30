В Азербайджане с начала года выявлено 695 случаев ВИЧ

В Азербайджане удалось локализовать распространение ВИЧ среди лиц, относящихся к группам риска.

В Азербайджане удалось локализовать распространение ВИЧ среди лиц, относящихся к группам риска.

Как передает Report, об этом сообщил директор Республиканского центра по борьбе со СПИДом Минздрава Фамиль Мамедов.

По его словам, это стало возможно благодаря продолжительным противоэпидемическим мерам: "Азербайджан входит в число стран с наименьшим числом инфицированных ВИЧ. Ситуация в стране находится под контролем. Не наблюдается эпидемических всплесков. За последние 10 месяцев выявлено 695 ВИЧ-инфицированных, в том числе 680 граждан Азербайджана. 68% процентов составили мужчины и 32% - женщины".