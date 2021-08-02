В Азербайджане с 9 августа начнется выдача сертификата о противопоказании к вакцинации

С 9 августа начнется выдача "Сертификата о противопоказании" лицам, имеющим противопоказания к вакцинам, разрешенным к применению в стране.

С 9 августа начнется выдача "Сертификата о противопоказании" лицам, имеющим противопоказания к вакцинам, разрешенным к применению в стране.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики, Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию и Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями.

Для получения "Сертификата о противопоказании" следует обратиться в поликлиники по месту жительства. Поликлиника представит информацию об этих гражданах специальной комиссии, созданной Министерством здравоохранения. На основании заключения комиссии будет принято решение о выдаче гражданину "Сертификата о противопоказании".

"К сведению граждан, не имеющих противопоказаний: анализ результатов исследований, проводимых в мире и в нашей стране, еще раз показывает, что наиболее эффективным способом защиты от новых и стремительно распространяющихся опасных видов вируса является вакцинация.

Нельзя забывать, что помимо вакцинации, должны соблюдаться такие правила как соблюдение физической дистанции, использование масок и гигиена рук", - говорится в сообщении.