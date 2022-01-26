С 15 февраля посещение спортобъектов и свадеб будет возможно только с действительным COVID-паспортом

В Азербайджане с 15 февраля посещение спортивных и оздоровительных объектов, свадеб, заведений общественного питания, гостиниц и крупных торговых объектов будет возможно только с действительным COVID - паспортом

В Азербайджане с 15 февраля посещение спортивных и оздоровительных объектов, свадеб, заведений общественного питания, гостиниц и крупных торговых объектов будет возможно только с действительным COVID - паспортом.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении Министерства здравоохранения, Государственного агентства обязательного медицинского страхования и TƏBİB.

С 15 февраля 2022 года спортивные и оздоровительные объекты могут посещать только лица старше 18 лет при наличии действительного сертификата о вакцинации, сертификата иммунитета или сертификата противопоказаний к вакцинации от COVID-19.

Ранее сообщалось, что тем, кто ревакцинирован "бустерной" дозой, будет выдан бессрочный "Сертификат вакцинации".