В Азербайджане с 11 декабря выявлено 116 случаев заражения COVID-19

В Азербайджане с 11 до 31 декабря 116 человек заразились коронавирусом (COVID-19), еще 102 человека выздоровели.

В Азербайджане с 11 до 31 декабря 116 человек заразились коронавирусом (COVID-19), еще 102 человека выздоровели.

Как передает Report , об этом говорится в информации Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана.

За отчетный период два человека скончались в результате осложнений, вызванных вирусом.

В целом до сих пор в стране выявлено 834 305 случаев заражения, из них 823 872 человека прошли лечение и выздоровели, 10 379 человек скончались, на данный момент насчитывается 54 активных больных.

С 11 декабря для выявления коронавируса было проведено 12 149 тестов, всего с начала пандемии - 7 733 717.