В Азербайджане ряд лиц получит "Сертификат о противопоказании" в электронном виде

"Сертификат о противопоказании к вакцинации от COVID-19" интегрирован в мобильное приложение "Elektron səhiyyə" (Электронное здравоохранение).
Об этом Report сообщили в Министерстве здравоохранения Азербайджана.
Посредством этого приложения в Министерство здравоохранения для получения "Сертификата о противопоказании" могут обратиться нижеуказанные лица:
- Беременные;
- Лица с рассеянным склерозом;
- Кормящие матери.
После подачи заявления, если гражданин зарегистрирован в соответствующих регистрах по указанным пунктам, в мобильном приложении автоматически будет отражен сертификат о противопоказании. При наличии других случаев, помимо указанных, гражданин может обратиться в поликлинику, где он состоит на учете по месту жительства, для получения сертификата о противопоказании.
Мобильное приложение "Elektron səhiyyə" можно загрузить из Google Play (Play Market) на устройствах с операционной системой Android и из APP Store на устройствах с операционной системой IOS.
Регистрация в мобильном приложении "Elektron səhiyyə" проводится посредством ASAN login.