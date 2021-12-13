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В Азербайджане ряд лиц получит "Сертификат о противопоказании" в электронном виде

В Азербайджане ряд лиц получит "Сертификат о противопоказании" в электронном виде "Сертификат о противопоказании к вакцинации от COVID-19" интегрирован в мобильное приложение "Elektron səhiyyə" (Электронное здравоохранение).
Здоровье
13 декабря 2021 г. 14:38
В Азербайджане ряд лиц получит Сертификат о противопоказании в электронном виде

"Сертификат о противопоказании к вакцинации от COVID-19" интегрирован в мобильное приложение "Elektron səhiyyə" (Электронное здравоохранение).

Об этом Report сообщили в Министерстве здравоохранения Азербайджана.

Посредством этого приложения в Министерство здравоохранения для получения "Сертификата о противопоказании" могут обратиться нижеуказанные лица:

- Беременные;

- Лица с рассеянным склерозом;

- Кормящие матери.

После подачи заявления, если гражданин зарегистрирован в соответствующих регистрах по указанным пунктам, в мобильном приложении автоматически будет отражен сертификат о противопоказании. При наличии других случаев, помимо указанных, гражданин может обратиться в поликлинику, где он состоит на учете по месту жительства, для получения сертификата о противопоказании.

Мобильное приложение "Elektron səhiyyə" можно загрузить из Google Play (Play Market) на устройствах с операционной системой Android и из APP Store на устройствах с операционной системой IOS.

Регистрация в мобильном приложении "Elektron səhiyyə" проводится посредством ASAN login.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda bəzi şəxslərə "Əks-göstəriş sertifikatı” elektron qaydada veriləcək

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