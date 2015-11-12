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    В Азербайджане резко возросло количество некоторых заболеваний среди детей

    В прошлом году среди детей в возрасте 0-13 лет общее число впервые диагностированных заболеваний составило 680 039

    Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ В Азербайджане наблюдается рост числа впервые диагностированных заболеваний среди детей в возрасте 0-13 лет. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, в прошлом году среди детей в возрасте 0-13 лет общее число впервые диагностированных заболеваний составило 680 039.

    В 2007 году этот показатель составлял 642 302.

    Если в 2007 году число впервые диагностированных новообразований составляло 286, в 2014 году это число возросло до 401.

    Заболевания крови, кроветворных органов и нарушения с привлечением в процесс иммунного механизма в 2013 году составило 20 577, а в 2014 году возросло до 26 239.

    Среди заболеваний есть также болезни нервной системы. В 2007 году впервые диагностированные заболевания нервной системы составили 20 832, а в 2014 году - 36 249.

    Среди заболеваний костно-мышечной системы и соединительной ткани по сравнению с 2007 годом наблюдается рост на 4 тыс. случаев. 

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