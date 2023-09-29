В Азербайджане реорганизуется Центр скорой и неотложной медицинской помощи

В Азербайджане реорганизуется Центр неотложной и неотложной медицинской помощи.

В Азербайджане реорганизуется Центр неотложной и неотложной медицинской помощи.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB).

Было отмечено, что проводятся мероприятия для обеспечения качества, доступности и оперативного оказания оказываемой населению экстренной и неотложной медицинской помощи, а также повышения материального благосостояния медицинских работников:

"В целях обеспечения дальнейшего совершенствования медицинского обслуживания населения республики, оказания скорой и неотложной медицинской помощи на высоком уровне проводится реорганизация станций скорой и неотложной медицинской помощи в подчинении объединения управления территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB).

Согласно решению Наблюдательного совета TƏBIB, Бакинская городская станция скорой и неотложной медицинской помощи, Станция скорой и неотложной медицинской помощи "113", Автобаза станции скорой и неотложной медицинской помощи оптимизированы и объединены в один центр - “Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи” в качестве юридического лица публичного права", - сообщили в TƏBIB.