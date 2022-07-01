В Азербайджане разработан клинический протокол по диагностике и лечению вируса оспы обезьян

Центр общественного здравоохранения и реформ (ЦОЗР) Министерства здравоохранения Азербайджана подготовил клинический протокол по диагностике и лечению оспы обезьян.
Как сообщает Report, этот протокол, утвержденный соответствующим решением научно-медицинского совета Министерства здравоохранения, предназначен для терапевтов, педиатров, семейных врачей, врачей скорой медицинской помощи, а также специалистов по инфекционным и кожно-венерическим заболеваниям.
В составлении протокола приняли участие специалисты ЦОЗР, Азербайджанского государственного института усовершенствования врачей имени Азиза Алиева, департамента стратегического развития Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями, кафедры инфекционных болезней Азербайджанского медицинского университета.