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В Азербайджане разработан клинический протокол по диагностике и лечению вируса оспы обезьян

В Азербайджане разработан клинический протокол по диагностике и лечению вируса оспы обезьян Центр общественного здравоохранения и реформ (ЦОЗР) Министерства здравоохранения Азербайджана подготовил клинический протокол по диагностике и лечению оспы обезьян.
Здоровье
1 июля 2022 г. 16:57
В Азербайджане разработан клинический протокол по диагностике и лечению вируса оспы обезьян

Центр общественного здравоохранения и реформ (ЦОЗР) Министерства здравоохранения Азербайджана подготовил клинический протокол по диагностике и лечению оспы обезьян.

Как сообщает Report, этот протокол, утвержденный соответствующим решением научно-медицинского совета Министерства здравоохранения, предназначен для терапевтов, педиатров, семейных врачей, врачей скорой медицинской помощи, а также специалистов по инфекционным и кожно-венерическим заболеваниям.

В составлении протокола приняли участие специалисты ЦОЗР, Азербайджанского государственного института усовершенствования врачей имени Азиза Алиева, департамента стратегического развития Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями, кафедры инфекционных болезней Азербайджанского медицинского университета.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda meymunçiçəyi virusunun diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol hazırlanıb

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