В Азербайджане разработан клинический протокол по диагностике и лечению вируса оспы обезьян

В Азербайджане разработан клинический протокол по диагностике и лечению вируса оспы обезьян

Центр общественного здравоохранения и реформ (ЦОЗР) Министерства здравоохранения Азербайджана подготовил клинический протокол по диагностике и лечению оспы обезьян.

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Центр общественного здравоохранения и реформ (ЦОЗР) Министерства здравоохранения Азербайджана подготовил клинический протокол по диагностике и лечению оспы обезьян. Как сообщает Report, этот протокол, утвержденный соответствующим решением научно-медицинского совета Министерства здравоохранения, предназначен для терапевтов, педиатров, семейных врачей, врачей скорой медицинской помощи, а также специалистов по инфекционным и кожно-венерическим заболеваниям. В составлении протокола приняли участие специалисты ЦОЗР, Азербайджанского государственного института усовершенствования врачей имени Азиза Алиева, департамента стратегического развития Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями, кафедры инфекционных болезней Азербайджанского медицинского университета. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook