В Азербайджане разрабатываются правила в связи с услугами телемедицины

В Азербайджане разрабатываются правила в связи с услугами телемедицины.

В Азербайджане разрабатываются правила в связи с услугами телемедицины.

Как сообщает Report, об этом заявила временно исполняющая обязанности председателя правления Центра аккредитации и контроля качества медицинских учреждений Министерства здравоохранения Шарафат Исмаилова на слушаниях в Милли Меджлисе на тему "Первичная медицинская помощь: текущая ситуация, проделанная работа, проблемы и пути их решения".

По ее словам, как только правила будут разработаны, они станут доступны для каждого.

"В настоящее время существует необходимость в определенных положениях в законодательстве, касающихся телемедицины" - сказала Ш.Исмаилова.