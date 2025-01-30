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В Азербайджане разрабатываются правила в связи с услугами телемедицины

В Азербайджане разрабатываются правила в связи с услугами телемедицины В Азербайджане разрабатываются правила в связи с услугами телемедицины.
Здоровье
30 января 2025 г. 12:08
В Азербайджане разрабатываются правила в связи с услугами телемедицины

В Азербайджане разрабатываются правила в связи с услугами телемедицины.

Как сообщает Report, об этом заявила временно исполняющая обязанности председателя правления Центра аккредитации и контроля качества медицинских учреждений Министерства здравоохранения Шарафат Исмаилова на слушаниях в Милли Меджлисе на тему "Первичная медицинская помощь: текущая ситуация, проделанная работа, проблемы и пути их решения".

По ее словам, как только правила будут разработаны, они станут доступны для каждого.

"В настоящее время существует необходимость в определенных положениях в законодательстве, касающихся телемедицины" - сказала Ш.Исмаилова.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda teletibb xidmətləri ilə bağlı qaydalar hazırlanır

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