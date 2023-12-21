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В Азербайджане разрабатываются новые виды медицинского страхования

В Азербайджане разрабатываются новые виды медицинского страхования В Азербайджане разрабатываются новые виды медицинского страхования.
Здоровье
21 декабря 2023 г. 18:18
В Азербайджане разрабатываются новые виды медицинского страхования

В Азербайджане разрабатываются новые виды медицинского страхования.

Как сообщает Report, об этом заявил министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев, выступая на Азербайджано-турецком инвестиционном форуме.

Министр напомнил, что с 2020 года в стране применяется система обязательного медицинского страхования.

"Наряду с этим разрабатываются другие модели медицинского страхования. Например, благодаря частному страхованию гражданам Азербайджана и Турции будут доступны определенные пакеты оздоровительного туризма", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda fərqli sağlamlıq sığortası modelləri hazırlanır

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