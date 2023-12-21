В Азербайджане разрабатываются новые виды медицинского страхования

В Азербайджане разрабатываются новые виды медицинского страхования.

В Азербайджане разрабатываются новые виды медицинского страхования.

Как сообщает Report, об этом заявил министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев, выступая на Азербайджано-турецком инвестиционном форуме.

Министр напомнил, что с 2020 года в стране применяется система обязательного медицинского страхования.

"Наряду с этим разрабатываются другие модели медицинского страхования. Например, благодаря частному страхованию гражданам Азербайджана и Турции будут доступны определенные пакеты оздоровительного туризма", - сказал он.