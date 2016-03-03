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    В Азербайджане разрабатываются методы изъятия органов и тканей у трупов

    В стране существует проблема по пересадке органов

    Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Министерство здравоохранения разрабатывает методы изъятия органов и (или) тканей у трупов.

    Как сообщает Report, это нашло отражение в докладе о деятельности Кабинета министров Азербайджана за 2015-й год.

    В отчете говорится, что в сфере здравоохранения республики существует проблема по пересадке органов. Несмотря на принятие закона "О трансплантации человеческих органов и тканей", сегодня органы обязательно пересаживаются от живого человека. 

    "В законодательстве отражается вопрос пересадки органов от трупа, однако механизмов его выполнения пока нет. 

    Разрешение на изъятие органов у трупа категорически отвергается родственниками или законными представителями умершего. 

    Для решения проблемы целесообразно обеспечение взаимодействия соответствующих государственных структур и усиление просветительской работы среди населения посредством СМИ", - говорится в отчете. 

    Отметим, что отчет будет вынесен на обсуждение на пленарном заседании Милли Меджлиса, которое запланировано на 15 марта. 

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