В Азербайджане разрабатывается новое руководство по иммунизации

Работа по разработке нового национального руководства по иммунизации при технической поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) близится к завершению.

Работа по разработке нового национального руководства по иммунизации при технической поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) близится к завершению.

Об этом Report сообщила сотрудник отдела департамента организации медицинских услуг TƏBIB Айгюн Халилова.

По ее словам, при технической поддержке ВОЗ было проведено исследование, по результатам которого разрабатывается 5-летний коммуникационный план действий по программе иммунизации.

Официальный представитель TƏBIB рассказала, что подготовлен и будет представлен документ "Совершенствование информационной системы по иммунизации: дорожная карта".

Касаясь существующих проблем в области иммунизации, сотрудник учреждения добавила, что это связано с нехваткой кадров и недостаточной квалификацией медицинских работников в ряде учреждений, а также с трудностями, возникшими в связи с переходом на электронную систему.

"В то же время, согласно статье 6 Закона "Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний Азербайджана", профилактические прививки проводятся на основании согласия граждан. Исходя из этого, отмечается большое количество случаев отказа со стороны граждан. Причины отказа включают в себя низкий уровень осведомленности населения, дезинформацию, опасения по поводу побочных эффектов, колебания опекуна из-за религиозных убеждений, проблемы с регистрацией детей из-за миграции, а также большое количество необоснованных медицинских противопоказаний и пр.", - отметила она.