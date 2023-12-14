В Азербайджане разрабатывается 5-летний стратегический план по ОМС

В Азербайджане разрабатывается стратегический план по обязательному медицинскому страхованию сроком на 5 лет.

В Азербайджане разрабатывается стратегический план по обязательному медицинскому страхованию сроком на 5 лет.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев.

По его словам, цель состоит в том, чтобы предоставлять гражданам большее количество своевременных, качественных услуг: "Анализ текущей ситуации будет направлен на определение уровня заболеваемости и спроса на медицинские услуги среди населения. Предполагается расширить перечень входящих в пакет ОМС услуг, провести их социально-экономическую оценку".