О нас

В Азербайджане разрабатывается 5-летний стратегический план по ОМС

В Азербайджане разрабатывается 5-летний стратегический план по ОМС В Азербайджане разрабатывается стратегический план по обязательному медицинскому страхованию сроком на 5 лет.
Здоровье
14 декабря 2023 г. 12:22
В Азербайджане разрабатывается 5-летний стратегический план по ОМС

В Азербайджане разрабатывается стратегический план по обязательному медицинскому страхованию сроком на 5 лет.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев.

По его словам, цель состоит в том, чтобы предоставлять гражданам большее количество своевременных, качественных услуг: "Анализ текущей ситуации будет направлен на определение уровня заболеваемости и спроса на медицинские услуги среди населения. Предполагается расширить перечень входящих в пакет ОМС услуг, провести их социально-экономическую оценку".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan developing five-year strategic plan for compulsory health insurance
Версия на азербайджанском языке Azərbayanda icbari tibbi sığorta üzrə 5 illik strateji plan hazırlanır

Другие новости из категории

В государственные медучреждения Азербайджана приняты на работу 102 зарубежных врача
В государственные медучреждения Азербайджана приняты на работу 102 зарубежных врача
14 декабря 2023 г. 12:29
С начала года в Азербайджане 792 человека заразились ВИЧ
С начала года в Азербайджане 792 человека заразились ВИЧ
14 декабря 2023 г. 12:23
Госагентство подготовит перечень лекарств, предоставляемых по ОМС
Госагентство подготовит перечень лекарств, предоставляемых по ОМС
14 декабря 2023 г. 12:09
Назван объем средств, выделенных на операции в частных медучреждениях по ОМС
Назван объем средств, выделенных на операции в частных медучреждениях по ОМС
14 декабря 2023 г. 12:05
В Джебраильском и Губадлинском районах будут построены больницы модульного типа
В Джебраильском и Губадлинском районах будут построены больницы модульного типа
14 декабря 2023 г. 12:00
Азербайджан закупил 100 новых автомобилей скорой медицинской помощи
Азербайджан закупил 100 новых автомобилей скорой медицинской помощи
14 декабря 2023 г. 11:56
Внесено изменение в порядок выдачи гражданам направлений в рамках медстрахования
Внесено изменение в порядок выдачи гражданам направлений в рамках медстрахования
14 декабря 2023 г. 11:50
Госагентство: В 2023 году в систему ОМС включены 153 медучреждения
Госагентство: В 2023 году в систему ОМС включены 153 медучреждения
14 декабря 2023 г. 11:50
В Азербайджане 47% населения воспользовались ОМС
В Азербайджане 47% населения воспользовались ОМС
14 декабря 2023 г. 11:20
Информация о рождении будет вноситься в электронно-информационную базу Минздрава
Информация о рождении будет вноситься в электронно-информационную базу Минздрава
14 декабря 2023 г. 10:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi