В Азербайджане растет число случаев заболевания корью

В Азербайджане растет число случаев заболевания корью.

В Азербайджане растет число случаев заболевания корью.

Как передает Report, об этом сообщила старший советник отдела инфекционных заболеваний и организации инфекционного контроля Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Туран Ибрагимова.

По ее словам, причиной роста заболеваемости является то, что во время пандемии COVID-19 вакцинация детей от кори не проводилась.

По словам представителя TƏBİB, наиболее эффективным способом защиты от вирусных заболеваний является вакцинация: "В качестве примера можно привести пандемию коронавируса. Хотя вакцинированные люди также могут заразиться, однако они переносят болезнь в более легкой форме. В отдельных случаях вакцина против кори противопоказана".