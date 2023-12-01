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В Азербайджане растет число случаев заболевания корью

В Азербайджане растет число случаев заболевания корью В Азербайджане растет число случаев заболевания корью.
Здоровье
1 декабря 2023 г. 15:04
В Азербайджане растет число случаев заболевания корью

В Азербайджане растет число случаев заболевания корью.

Как передает Report, об этом сообщила старший советник отдела инфекционных заболеваний и организации инфекционного контроля Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Туран Ибрагимова.

По ее словам, причиной роста заболеваемости является то, что во время пандемии COVID-19 вакцинация детей от кори не проводилась.

По словам представителя TƏBİB, наиболее эффективным способом защиты от вирусных заболеваний является вакцинация: "В качестве примера можно привести пандемию коронавируса. Хотя вакцинированные люди также могут заразиться, однако они переносят болезнь в более легкой форме. В отдельных случаях вакцина против кори противопоказана".

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Версия на английском языке Cases of measles increasing in Azerbaijan - OFFICIAL
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda qızılcaya yoluxma halları artır - RƏSMİ

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