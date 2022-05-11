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В Азербайджане проверят знания медицинских и фармацевтических работников

В Азербайджане проверят знания медицинских и фармацевтических работников Министр здравоохранения Теймур Мусаев подписал приказ "О проверке уровня знаний и профессиональной компетентности медицинских и фармацевтических работников, прошедших обучение в зарубежных странах, и проведении соответствующей просветительской работы".
Здоровье
11 мая 2022 г. 17:07
В Азербайджане проверят знания медицинских и фармацевтических работников

Министр здравоохранения Теймур Мусаев подписал приказ "О проверке уровня знаний и профессиональной компетентности медицинских и фармацевтических работников, прошедших обучение в зарубежных странах, и проведении соответствующей просветительской работы".

Как сообщает Report, согласно приказу, для проверки уровня знаний и профессиональной компетентности соответствующих лиц будет проведен экзамен.

В течение месяца будет подготовлен проект решения коллегии министерства о порядке проведения экзамена. Экзаменационная программа и вопросы будут подготовлены в течение 3 месяцев и представлены в Комиссию по кадровым вопросам.

Контроль за исполнением приказа министр взял на себя.

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