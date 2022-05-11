В Азербайджане проверят знания медицинских и фармацевтических работников

Министр здравоохранения Теймур Мусаев подписал приказ "О проверке уровня знаний и профессиональной компетентности медицинских и фармацевтических работников, прошедших обучение в зарубежных странах, и проведении соответствующей просветительской работы".

Министр здравоохранения Теймур Мусаев подписал приказ "О проверке уровня знаний и профессиональной компетентности медицинских и фармацевтических работников, прошедших обучение в зарубежных странах, и проведении соответствующей просветительской работы".

Как сообщает Report, согласно приказу, для проверки уровня знаний и профессиональной компетентности соответствующих лиц будет проведен экзамен.

В течение месяца будет подготовлен проект решения коллегии министерства о порядке проведения экзамена. Экзаменационная программа и вопросы будут подготовлены в течение 3 месяцев и представлены в Комиссию по кадровым вопросам.

Контроль за исполнением приказа министр взял на себя.