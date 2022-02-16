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В Азербайджане проведены мониторинги в 30 аптеках, конфискованы лекарства 58 наименований

В Азербайджане проведены мониторинги в 30 аптеках, конфискованы лекарства 58 наименований В Азербайджане проведены мониторинги в 30 аптеках, конфисковано 58 наименований лекарств.
Здоровье
16 февраля 2022 г. 13:21
В Азербайджане проведены мониторинги в 30 аптеках, конфискованы лекарства 58 наименований

В Азербайджане проведены мониторинги в 30 аптеках, конфискованы лекарства 58 наименований.

Об этом Report сообщили в аналитическом экспертном центре.

Было отмечено, что в период с 01.01.2022 по 14.02.2022 года в 30 аптеках, включая 22 аптеки по городу Баку и 8 аптек по другим районам, были проведены плановые и внеплановые проверки: "Было конфисковано 90.4 упаковки незарегистрированных и несертифицированных лекарственных средств 58 наименований. По статьям 215.4, 221.1, 451, 452.1, 452.3 Кодекса об административных правонарушениях составлено 19 протоколов".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 30 aptekdə monitorinqlər keçirilib, 58 dərman müsadirə olunub

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