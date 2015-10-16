В Азербайджане проведена внутриутробная операция младенца

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Ребенок, прооперированный в утробе своей матери в Учебно-хирургической клинике Азербайджанского медицинского университета (АМУ) из-за скопления жидкости в грудной клетке, родился здоровым.

Как сообщили Report в АМУ, благодаря своевременному вмешательству врачей состояние ребенка сейчас нормальное.

Согласно информации, у ребенка наблюдалось скопление жидкости в грудной клетке, вокруг сердца и легких, что препятствовало нормальному функционированию сердца.

Отмечается, что в результате вмешательства бригады врачей АМУ ребенок родился без каких-либо патологий сердца и легких. Во время рождения наблюдались незначительные проблемы с функцией сердца, но они были устранены. В настоящее время ребенок находится под контролем врачей АМУ и проходит ежемесячное обследование.