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    В Азербайджане проведена внутриутробная операция младенца

    Ребенок родился здоровым

    Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Ребенок, прооперированный в утробе своей матери в Учебно-хирургической клинике Азербайджанского медицинского университета (АМУ) из-за скопления жидкости в грудной клетке, родился здоровым. 

    Как сообщили Report в АМУ, благодаря своевременному вмешательству врачей состояние ребенка сейчас нормальное. 

    Согласно информации, у ребенка наблюдалось скопление жидкости в грудной клетке, вокруг сердца и легких, что препятствовало нормальному функционированию сердца.

    Отмечается, что в результате вмешательства бригады врачей АМУ ребенок родился без каких-либо патологий сердца и легких. Во время рождения наблюдались незначительные проблемы с функцией сердца, но они были устранены. В настоящее время ребенок находится под контролем врачей АМУ и проходит ежемесячное обследование.

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