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В Азербайджане против гриппа привито около 35 тыс. человек

В Азербайджане против гриппа привито около 35 тыс. человек бэк - из прошлой новости
Здоровье
15 января 2025 г. 09:33
В Азербайджане против гриппа привито около 35 тыс. человек

В Азербайджане против гриппа привито около 35 тыс. человек.

Об этом Report сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

За время вакцинации (с сентября прошлого года до 1 января текущего года) в медицинских учреждениях TƏBİB привито 34 148 человек.

Из них 4 431 человек относятся к возрастной группе от 0 до 17 лет, остальные 29 717 человек - от 18 лет и старше.

Отметим, что осенне-зимний сезон сопровождается распространением острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). В целях усиления профилактических и противоэпидемических мер против гриппа и ОРВИ Минздрав завез в страну полностью безопасные и качественные вакцины производства компании Abbott. Вакцинация началась 10 сентября 2024 года. Министерство рекомендует находящимся в группе риска гражданам пройти вакцинацию.

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