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В Азербайджане вакцинируют диких животных против бешенства

В Азербайджане вакцинируют диких животных против бешенства Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) совместно с профильными органами проведет вакцинацию от бешенства диких плотоядных животных.
Здоровье
9 января 2023 г. 17:46
В Азербайджане вакцинируют диких животных против бешенства

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) совместно с профильными органами проведет вакцинацию от бешенства диких плотоядных животных.

Об этом Report сообщили в АПБА.

Было отмечено, что раскладка при помощи вертолета содержащих вакцину брикетов-приманок впервые будет проведена в январе этого года в лесных массивах вокруг сел в Шамахинском, Агсуинском, Исмаиллинском, Габалинском, Огузском, Шекинском, Гахском, Загатальском и Балакенском районах. Специалисты определили маршрут раскладки брикетов-приманок, охватывающий около 600 км.

Кроме того, напечатаны буклеты для местных жителей, содержащие информацию о проводимой вакцинации плотоядных животных, а также предупреждение не трогать брикеты-приманки.

"Мониторинги последних лет выявили случаи заболевания бешенством среди плотоядных диких животных и бродячих собак. В ходе эпидемиологических исследований, было установлено, что больные животные ранили людей и домашних животных, заражая их. В ходе миссии по оценке ветеринарной ситуации в нашей стране с использованием "инструмента PVS" экспертами Всемирной организации здравоохранения животных был сделан вывод, что уровень эпизоотологического риска бешенства в регионе высок, и согласно мировой практике была констатирована важность вакцинации плотоядных диких животных и бродячих собак, играющих ключевую роль в распространении бешенства в зонах повышенного риска", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda vəhşi heyvanlar helikopterlə quduzluğa qarşı peyvənd olunacaq

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