В Азербайджане прооперирован подросток-гермафродит

Специалисты Учебно-хирургической клиники Азербайджанского медицинского университета провели сложную операцию.

Как сообщили Report в университете, 14-летняя девочка поступила в клинику с диагнозом "тестикулярная феминизация".

Внутренние органы пациента, внешне обладающего признаками женского пола, при этом принадлежат мужскому полу.

Главврач клиники Рамиз Полухов заявил, что подростку была проведена двусторонняя операция по удалению грыжи в возрасте двух лет. Первый дискомфорт у ребенка начался с роста молочных желез в возрасте 3 лет: "Ультразвуковое исследование показало, что у ребенка отсутствуют яичники и матка. Был поставлен диагноз "тестикулярная феминизация". В 2018 году в ходе магнитно-резонансной томографии у пациента была выявлена внутрибрюшная злокачественная трансформация".

Он был госпитализирован в клинику и в ходе обследования у пациента был подтвержден фенотип. Другими словами, у пациента внешне наблюдались женские половые признаки. При этом отсутствуют матка и яичники. Генотип пациента 46XY (мужской).

Пациент подвергся орхиэктомии лапароскопическим методом, у него была выявлена гонадобластома.