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    В Баку пройдут Азербайджано-турецкие дни онкологии

    На международной конференции планируется создание Общества онкологов тюркоязычных стран

    Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Определилась дата проведения первых Азербайджано-турецких дней онкологии в Азербайджане. Как сообщает Report, на конференции 10-13 сентября с участием местных и турецких специалистов будут обсуждаться самые актуальные вопросы онкологии.

    В дни конгресса в Баку около 300 авторитетных исследователей и ведущих специалистов, в том числе и из других тюркоязычных стран, обсудят актуальные проблемы диагностики, лечения онкологических заболеваний, задачи, стоящие перед онкологией.

    На международной конференции планируется создание Общества онкологов тюркоязычных стран.

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