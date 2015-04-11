В Баку пройдут Азербайджано-турецкие дни онкологии

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Определилась дата проведения первых Азербайджано-турецких дней онкологии в Азербайджане. Как сообщает Report, на конференции 10-13 сентября с участием местных и турецких специалистов будут обсуждаться самые актуальные вопросы онкологии.

В дни конгресса в Баку около 300 авторитетных исследователей и ведущих специалистов, в том числе и из других тюркоязычных стран, обсудят актуальные проблемы диагностики, лечения онкологических заболеваний, задачи, стоящие перед онкологией.

На международной конференции планируется создание Общества онкологов тюркоязычных стран.