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    В Азербайджане произведена внутриутробная операция плода

    На обследованиях была обнаружена крупная киста в левой почке плода

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ В Учебно-хирургической клинике Азербайджанского медицинского университета (АМУ) произведена внутриутробная операция плода. 

    Как сообщили Report в пресс-службе АМУ, в октябре прошлого года в отделение акушерства и гинекологии клиники поступила женщина с намерением прервать беременность на 26-й неделе. 

    Так, женщина до этого прошла ультразвуковое обследование, во время которой была обнаружена большая киста, развитая из левой почки. Киста постепенно увеличилась и полностью заняла брюшную полость. 

    Эту женщину обследовал завотделением Тураб Джанбахышов. По словам врача, на УЗИ больной было выявлено, что размеры кисты достигают 88,7 мм: "Длина самого плода достигала 221 мм. Киста левой почки плода давила как на органы брюшной полости, так и на легкие и сердце, сердечная деятельность была ослаблена. Если бы не было оказано неотложное вмешательство, ребенок мог погибнуть. По этой причине в течение одного сеанса было извлечено до 235 мл мочи (жидкости). Размеры кисты уменьшились с 90 мм до 21,8 мм. Деятельность сердца, легких и органов брюшной полости была полностью восстановлена". 

    По его словам, женщина родила на 40-й неделе беременности путем кесарева сечения. 

    По словам завотделением неонатологии Саадат Ягубовой, у таких детей риск инфекций бывает очень высоким. Учитывая это, был проведен консилиум с завотделением детской хирургии Рамизом Полуховым и принято решение о неотложной операции. Операция завершилась успешно.

    В настоящее время состояние младенца хорошее. Врач находится под контролем неонатологов и в скором времени будет выписан домой.

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