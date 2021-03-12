В Азербайджане продолжается мониторинг в связи с птичьим гриппом

В настоящее время мониторинги продолжаются на территории города Баку и Абшерона, Лянкяранского, Джалилабадского, Зардабского, Хызинского районов

Рабочая группа, состоящая из сотрудников Агентства продбезопасности Азербайджана (АПБА) и соответствующих структур, продолжает эпизоотические мониторинги, начавшиеся с 9 марта с целью защиты территории страны от высокопатогенного птичьего гриппа.

Как сообщили Report в АПБА, мониторинг проводятся среди диких птиц в охотничьих угодьях Агзибир и Яшма в Шабранском и Хызинском районах, в водно-болотистых, морских зонах и других территориях Абшеронского, Ширванского, Акгёльского, Гызылагаджского национальных парков на территории Абшеронского района, Сальянского, Агджабединского и Лянкяранского районов.

Кроме того, диагностические образцы были изъяты у домашней птицы в промышленных птицеводческих предприятиях большого и малого объема в Хачмазском, Шабранском, Сиязанском, Агджабединском, Гусарском, Сальянском и Лянкяранском районах.

В настоящее время мониторинги продолжаются на территории города Баку и Абшерона, Лянкяранского, Джалилабадского, Зардабского, Хызинского районов.

По данным Всемирной организации здоровья животных (OIE), в текущем сезоне в ряде стран мира, в том числе в соседних с Азербайджаном странах, зафиксирована вспышка высокопатогенного птичьего гриппа, и ареал распространения заболевания продолжает расширяться.