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В Азербайджане продолжается мониторинг в связи с птичьим гриппом 

В Азербайджане продолжается мониторинг в связи с птичьим гриппом  В настоящее время мониторинги продолжаются на территории города Баку и Абшерона, Лянкяранского, Джалилабадского, Зардабского, Хызинского районов
Здоровье
12 марта 2021 г. 16:56
В Азербайджане продолжается мониторинг в связи с птичьим гриппом 

Рабочая группа, состоящая из сотрудников Агентства продбезопасности Азербайджана (АПБА) и соответствующих структур, продолжает эпизоотические мониторинги, начавшиеся с 9 марта с целью защиты территории страны от высокопатогенного птичьего гриппа.

Как сообщили Report в АПБА, мониторинг проводятся среди диких птиц в охотничьих угодьях Агзибир и Яшма в Шабранском и Хызинском районах, в водно-болотистых, морских зонах и других территориях Абшеронского, Ширванского, Акгёльского, Гызылагаджского национальных парков на территории Абшеронского района, Сальянского, Агджабединского и Лянкяранского районов.

Кроме того, диагностические образцы были изъяты у домашней птицы в промышленных птицеводческих предприятиях большого и малого объема в Хачмазском, Шабранском, Сиязанском, Агджабединском, Гусарском, Сальянском и Лянкяранском районах.

В настоящее время мониторинги продолжаются на территории города Баку и Абшерона, Лянкяранского, Джалилабадского, Зардабского, Хызинского районов.

По данным Всемирной организации здоровья животных (OIE), в текущем сезоне в ряде стран мира, в том числе в соседних с Азербайджаном странах, зафиксирована вспышка высокопатогенного птичьего гриппа, и ареал распространения заболевания продолжает расширяться.

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Версия на азербайджанском языке Quş qripi ilə bağlı monitorinqlər davam edir

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