В Азербайджане привитым гражданам выдадут сертификаты

Паспорт состоит из двух сертификатов

"На очередном этапе вакцинации в Азербайджане были привиты около 10 процентов населения. Все в стране старше 18 лет могут быть привиты. С учетом этого вводится новый документ".

Как сообщает Report, об этом на брифинге Оперативного штаба заявил помощник президента – заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента Шахмар Мовсумов.

"Этот документ называется COVID-паспорт. Он состоит из двух сертификатов. Первый сертификат - это сертификат о вакцинации. На имена тех, кому будут введены обе дозы вакцины, на портале icaze.e-gov.az формируется специальный сертификат о вакцинации. Каждый гражданин имеет доступ к этому сертификату через приложение E-TƏBIB. В то же время, на портале icaze.e-gov.az вы можете распечатать этот паспорт и сохранить в бумажном виде. Оба сертификата имеют QR-код. Второй сертификат - это сертификат иммунитета. Он выдается гражданам, которые уже переболели коронавирусом. В течение определенного периода времени они не могут быть привиты. Поэтому сертификат иммунитета считается паспортом COVID-19", - сказал Ш.Мовсумов.