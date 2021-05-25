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В Азербайджане привитым гражданам выдадут сертификаты

В Азербайджане привитым гражданам выдадут сертификаты Паспорт состоит из двух сертификатов
Здоровье
25 мая 2021 г. 13:45
В Азербайджане привитым гражданам выдадут сертификаты
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"На очередном этапе вакцинации в Азербайджане были привиты около 10 процентов населения. Все в стране старше 18 лет могут быть привиты. С учетом этого вводится новый документ".

Как сообщает Report, об этом на брифинге Оперативного штаба заявил помощник президента – заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента Шахмар Мовсумов.

"Этот документ называется COVID-паспорт. Он состоит из двух сертификатов. Первый сертификат - это сертификат о вакцинации. На имена тех, кому будут введены обе дозы вакцины, на портале icaze.e-gov.az формируется специальный сертификат о вакцинации. Каждый гражданин имеет доступ к этому сертификату через приложение E-TƏBIB. В то же время, на портале icaze.e-gov.az вы можете распечатать этот паспорт и сохранить в бумажном виде. Оба сертификата имеют QR-код. Второй сертификат - это сертификат иммунитета. Он выдается гражданам, которые уже переболели коронавирусом. В течение определенного периода времени они не могут быть привиты. Поэтому сертификат иммунитета считается паспортом COVID-19", - сказал Ш.Мовсумов.

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Версия на английском языке Azerbaijan introduces certificate for fully vaccinated people
Версия на азербайджанском языке Peyvəndin iki dozasını vurduranlara sertifikat veriləcək

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