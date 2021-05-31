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В Азербайджане привито 20 процентов населения

В Азербайджане привито 20 процентов населения "В результате принятых в нашей стране детальных мер карантинный режим был постепенно смягчен".
Здоровье
31 мая 2021 г. 20:26
В Азербайджане привито 20 процентов населения
Президент Ильхам Алиев

"В результате принятых в нашей стране детальных мер карантинный режим был постепенно смягчен".

Как сообщает Report, об этом выступая в видеоформате на церемонии закрытия 74-ой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения по приглашению генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адханома Гебрейесуса заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

"С середины января текущего года мы приступили к кампании вакцинации, и на сегодняшний день использованы 2 миллиона доз вакцин, из которых 99,94 процента – "Sinovaс", остальные "АstraZeneca" и "Спутник". Эта цифра охватывает 20 процентов нашего населения. Все граждане в возрасте старше 18 лет могут добровольно вакцинироваться. Вакцинированным выдаются паспорта COVID-19. Мы приветствуем объявление 2021 года "Годом медицинских работников". Азербайджан очень эффективно сотрудничает со Всемирной организацией здравоохранения. В прошлом году Всемирная организация здравоохранения назвала Азербайджан образцовой страной в области борьбы с пандемией", - сказал глава государства.

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Версия на английском языке 20% of Azerbaijani population vaccinated against COVID-19
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda əhalinin 20 faizi peyvənd olunub

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