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В Азербайджане приступили к производству 11 лекарственных препаратов

В Азербайджане приступили к производству 11 лекарственных препаратов В Азербайджане в одной из компаний приступили к производству 11 лекарственных препаратов.
Здоровье
28 декабря 2022 г. 18:50
В Азербайджане приступили к производству 11 лекарственных препаратов

В Азербайджане в одной из компаний приступили к производству 11 лекарственных препаратов.

Об этом Report сообщили в Тарифном совете.

Компания уже выпустила 11 лекарственных препаратов (Fungipar, Diasmet, Rosapar и др.) для лечения грибка, сахарного диабета, заболеваний сосудистой системы и др. заболеваний, которые поступили в продажу.

Другой производитель начал производство лекарственного препарата Diabeton MR для лечения диабета.

"Организация производства лекарственных средств - сложный технологический процесс, требующий длительного времени и финансовых средств. Регулярно ведутся переговоры по продвижению отечественного производства лекарств и привлечению инвесторов", - подчеркнули в Тарифном совете.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda şirkətlərdən biri 11 adda dərman vasitəsinin istehsalına başlayıb

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