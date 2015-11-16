Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ С ноября этого года в Азербайджане приступили к ведению Регистра сердечной недостаточности (РСН).

Как сообщает Report, регистр реализуется сотрудниками Азербайджанского медицинского университета и Центра общественного здравоохранения и реформ министерства здравоохранения.

Основная цель РСН заключается в сборе и анализе результатов диагностики и лечения больных, информации о госпитализированных и проходящих амбулаторное лечение больных с сердечной недостаточностью.

На основе собранной информации предусматривается создание краткосрочных и продолжительных программ по диагностике, профилактике и реабилитации.

На предварительном этапе РСН учрежден в качестве Клинического регистра на базе Учебно-терапевтической клиники Медицинского университета.

В Кардиологическом центре клиники приступили к регистрации проходящих обследование и лечение больных с сердечной недостаточностью. Для этого экспертной группой подготовлен специальный опросник, запрограммированный в электронной форме онлайн.

Планируется оценка применяемых при диагностике и лечении больных с сердечной недостаточностью стратегий, а также утвержденных международными кардиологическими центрами и министерством здравоохранения рекомендаций, и периодическое информирование изданий, публикующих материалы о научном и общественном здравоохранении.