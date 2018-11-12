В Азербайджане приступили к экспертизе продукции известной кондитерской компании

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Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ "Азербайджанские специалисты приступили к экспертизе продукции всемирно известной кондитерской компании".

Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам сказал председатель Агентства продовольственной безопасности Азербайджана Гошгар Техмезли.

По его словам, эксперты занимающейся в мире производством кондитерских изделий компании "Ferrero rocher" провели в Институте продовольственной безопасности Азербайджана специальные мониторинги и пришли к выводу, что лаборатории Агентства продовольственной безопасности Азербайджана отвечают нормам как по соответствию международным стандартам, так и по потенциалу сотрудников.

Председатель агентства подчеркнул, что указанная компания официально обратилась к Азербайджану: "Они изъявили желание, чтобы экспертиза всех производимых ими в регионе товаров проводилась именно в Азербайджане. Уже месяц сотрудники лабораторий Института продовольственной безопасности Азербайджана проводят экспертизу товаров, производимых указанной компанией на плантациях в Грузии. Именно проверяемый нашими специалистами товар экспортируется в Европу".

Отметим, что компания "Ferrero rocher" занимается производством кондитерских изделий "Raffaello", "Nutella", "Tic-tac", "Kinder chocolate", "Kinder surprise".