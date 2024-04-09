В Азербайджане приостановлена деятельность частной медицинской клиники

Центр аналитической экспертизы Министерства здравоохранения Азербайджана в течение первого квартала 2024 года провел 32 плановые, 55 внеплановых проверок и 8 расследований в частных медицинских учреждениях, приостановив действие лицензии одной клиники.

Центр аналитической экспертизы Министерства здравоохранения Азербайджана в течение первого квартала 2024 года провел 32 плановые, 55 внеплановых проверок и 8 расследований в частных медицинских учреждениях, приостановив действие лицензии одной клиники.

Как Report сообщили в Центре, в ходе проверок составлено 46 протоколов о нарушениях, выявленных в частных медучреждениях.

За этот период было установлено, что одно частное медицинское учреждение - ООО Medicare Klinikası действовало вне лицензии и в связи с тем, что недостатки в деятельности учреждения не были устранены в установленный срок, на основе заключения Минздрава министерством экономики принято решение о приостановке деятельности лицензии данной клиники.