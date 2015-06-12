​В Азербайджане принято решение о приостановке деятельности 20-ти объектов

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ "В течение мая органами санитарно-эпидемиологической службы республики в административном порядке оштрафованы владельцы занимающихся производством не отвечающей гигиеническим нормам продукции 52 предприятий, нарушившие санитарные правила и нормы производства, продажи, хранения продуктов питания. Штраф был применен по результатам лабораторных анализов".

Об этом Report сообщил заведующий отделом гигиены питания Центра гигиены и эпидемиологии министерства здравоохранения Имран Абдуллаев.

По его словам, в прошлом месяце было принято решение о приостановке эксплуатации 20-ти объектов: "За истекший месяц взято 278 образцов по органолептическим и физико-химическим показателям. В двух случаях результаты были неудовлетворительными. Результаты 204 бактериологических образцов были положительными".

И.Абдуллаев отметил, что в домах торжеств были взяты 685 образцов. Ни в одном случае микробиологическое загрязнение зарегистрировано не было.