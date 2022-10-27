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В Азербайджане применят новый подход к регистрации продовольственных объектов

В Азербайджане применят новый подход к регистрации продовольственных объектов Закон "О продовольственной безопасности" не только формирует правовую базу для многих нововведений в системе продовольственной безопасности, но и предусматривает упрощение некоторых административных процедур в рамках государственной политики поддержки пре
Здоровье
27 октября 2022 г. 12:22
В Азербайджане применят новый подход к регистрации продовольственных объектов

Закон "О продовольственной безопасности" не только формирует правовую базу для многих нововведений в системе продовольственной безопасности, но и предусматривает упрощение некоторых административных процедур в рамках государственной политики поддержки предпринимательства.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил председатель Агентства продовольственной безопасности Гошгар Тахмазли.

"Согласно закону, со следующего года будет применяться новый подход к регистрации и разрешению деятельности продовольственных объектов. Регистрация продовольственных объектов, не требующих подтверждения, будет проводиться Агентством продовольственной безопасности в течение 7 рабочих дней без оценки соответствия объекта требованиям технических нормативных правовых актов в сфере безопасности пищевых продуктов", - отметил Г.Тахмазли.

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