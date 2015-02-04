​В Азербайджане при родах умерла вторая пациентка одного и того же врача

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ В родильном отделении Лянкяранской центральной районной больницы скончалась пациентка.

Как сообщили Report в больнице, жительница села Алар Джалилабадского района Нуриева Рахима Шахали гызы, 1986 года рождения, скончалась во время родов. Операцию кесарева сечения проводила акушер-гинеколог Мехпара Руфуллаева. Состояние новорожденного малыша нормальное.

Отметим, что за последние четыре месяца это уже вторая умершая пациентка М.Руфуллаевой. Так, в октябре 2014 года после проведенной ею операции кесарева сечения скончалась жительница села Арчиван Астаринского района Хошгадам Ядулла гызы Мамедова, 1980 года рождения.