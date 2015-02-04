​В Азербайджане при получении взятки арестован заместитель главврача

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ В Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре расследовано обращение жителя Сабирабадского района о том, что председатель военно-врачебной комиссии отдела государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Сабирабадского района потребовал от него взятку. Об этом сообщили Report в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

В результате проведенных сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре оперативных мероприятий, председатель военно-врачебной комиссии отдела государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Сабирабадского района, заместитель главврача Сабирабадской центральной районной больницы Раиль Мусаев был задержан 3 февраля при получении взятки в размере 200 манатов из суммы в 500 манатов, которую он потребовал от жителя села за оформление соответствующих документов для признания его сына негодным к военной службе.

По данному факту в отношении Р.Мусаева было возбуждено уголовное дело по статье 311.1 (получение взятки) Уголовного Кодекса и решением суда в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия.