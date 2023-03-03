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В Азербайджане предлагают усилить контроль за здоровьем и психологическим состоянием водителей автобусов

В Азербайджане предлагают усилить контроль за здоровьем и психологическим состоянием водителей автобусов В Азербайджане предлагают усилить контроль за здоровьем и психологическим состоянием водителей автобусов.
Здоровье
3 марта 2023 г. 15:05
В Азербайджане предлагают усилить контроль за здоровьем и психологическим состоянием водителей автобусов

В Азербайджане предлагают усилить контроль за здоровьем и психологическим состоянием водителей автобусов.

Как сообщает Report, это нашло отражение в ежегодном докладе Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана за 2022 год.

Документ предусматривает обеспечение доступа пассажиров к общественному транспорту, повышение качества обслуживания с целью предупреждения задержек и плотности пассажиров, усиление контроля за техническим состоянием эксплуатируемых автобусов, санитарно-гигиеническими нормами, приведение количества автобусов и интервала в соответствие с плотностью пассажиров на соответствующих маршрутных линиях, контроль за деятельностью компаний-перевозчиков. В документе также нашло отражение предложение об усилении контроля за здоровьем и психологическим состоянием водителей.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda avtobus sürücülərinin sağlamlıq və psixoloji vəziyyətinə nəzarətin artırılması təklif olunur

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