В Азербайджане предлагают усилить контроль за здоровьем и психологическим состоянием водителей автобусов

В Азербайджане предлагают усилить контроль за здоровьем и психологическим состоянием водителей автобусов.

В Азербайджане предлагают усилить контроль за здоровьем и психологическим состоянием водителей автобусов.

Как сообщает Report, это нашло отражение в ежегодном докладе Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана за 2022 год.

Документ предусматривает обеспечение доступа пассажиров к общественному транспорту, повышение качества обслуживания с целью предупреждения задержек и плотности пассажиров, усиление контроля за техническим состоянием эксплуатируемых автобусов, санитарно-гигиеническими нормами, приведение количества автобусов и интервала в соответствие с плотностью пассажиров на соответствующих маршрутных линиях, контроль за деятельностью компаний-перевозчиков. В документе также нашло отражение предложение об усилении контроля за здоровьем и психологическим состоянием водителей.