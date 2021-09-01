В Азербайджане предлагают по-новому тестировать школьников на COVID-19

"Еще с первых месяцев с момента начала пандемии во всем мире, было ясно, что в распространении вируса SARS-CoV-2 дети играют огромную роль. То есть, хотя большинство из них переносят болезнь в легкой или иногда бессимптомной форме, они могут распространят

"Уже с первых месяцев с начала пандемии во всем мире, было ясно, что дети являются непроизвольными распространителями вируса SARS-CoV-2. Хотя большинство из них переносит болезнь в легкой или иногда бессимптомной форме, они могут распространять вирус так же, как и взрослые. Это означает, что если зараженный ребенок продолжает вести нормальную повседневную жизнь, происходит инфицирование большого количества людей. Именно по этой причине было важно, чтобы школы во всем мире временно или на целый год перешли на дистанционное обучение. Даже последние научные исследования говорят, что дистанционное обучение снижает скорость распространения вируса на 30-50%".

Как сообщает Report, об этом сказал председатель германо-азербайджанского радиологического и нейрорадиологического общества, заведующий отделением клиники Кельнского университета, доктор медицинских наук Нуран Абдуллаев.

Н.Абдуллаев отметил, что в настоящее время ситуация с детьми, особенно школьниками, в мире, а также в Азербайджане требует новых научно обоснованных стратегий.

"Большая часть школьников еще не вакцинирована, и быстрое распространение высоко контагиозного “дельта” штамма SARS-CoV-2 многократно увеличивает вероятность заражения детей и серьезно осложняет общую ситуацию во всех странах. Учитывая опасность Long-COVID у детей, очень важно обеспечить их максимальной защитой и вовремя обнаружить заражение вирусом. В противном случае может быть неизбежно, что из-за нагрузки на систему здравоохранения страны, дети не смогут получить надлежащую медицинскую помощь", - сказал он.

В последние дни научные исследования, особенно в Германии, доказали возможность своевременного выявления заражения вирусом среди школьников. Этот метод показал возможность возвращения к очному обучению в школах и предотвращения распространения вируса. В основе стратегии в этих научных исследованиях лежат тесты на слюну, которые очень удобны для детей. Детям дают пососать тест "Леденец" - палочку с ватным тампоном. Простота забора анализа, а также возможность одновременной проверки всех учеников класса (части класса) или группы продленного дня позволяет проводить такой тест в школах повсеместно и с экономией времени.

"Научными исследованиями доказано, что чувствительность этих тестов даже выше, чем у быстрых антигенных тестов. Это еще раз показывает важность проверки школьников на заражение вирусом SARS-CoV-2 с их помощью", - заявил Н. Абдуллаев.

Кроме того, применение этих тестов в школах, по его мнению, напрямую способствует организации очного обучения. В противном случае специфическая высокая контагиозность дельта-штамма может вызвать серьезные проблемы у школьников, и в организации обучения в целом.